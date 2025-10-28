iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Питтсбург обыграл Сент-Луис, Оттава разгромила Бостон

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:44       Автор: Антон Федорцив
Оттава – Бостон / Getty Images
Оттава – Бостон / Getty Images

В ночь на вторник, 28 октября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках короткой программы вечера сыграли 2 матча.

Результаты матчей НХЛ за 27 октября

Питтсбург - Сент-Луис - 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

1:0 - 1" Раст (Холландер, Карлссон)
2:0 - 1" Манта (Бразо, Малкин)
2:1 - 4" Бьюгстэд (Такер, Уокер)
2:2 - 15" Кайру (Холлоуэй, Шенн)
3:2 - 26" Уозерспун (Карлссон, Кросби)
4:2 - 41" Раст (Кросби, Карлссон)
4:3 - 44" Жозеф (Бьюгстэд)
5:3 - 56" Кросби (Раст)
6:3 - 57" Малкин (Бразо)

Оттава - Бостон - 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

0:1 - 3" Гики
1:1 - 10" Батерсон (Сэндерсон, Грейг)
2:1 - 21" Жиру (Пинто, Амадио)
3:1 - 34" Батерсон (Эллер, Зеттерлунд)
4:1 - 41" Штюцле (Батерсон, Сэндерсон)
5:1 - 49" Штюцле (Козенс, Сэндерсон)
6:1 - 52" Казинс (Дженсен, Штюцле)
7:1 - 53" Зеттерлунд (Перрон, Шабо)
7:2 - 59" Арвидссон (Жанно, Минтен)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Бостон Брюинз Сент-Луис Блюз

