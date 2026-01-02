НХЛ: Питтсбург одолел Детройт, Каролина проиграла Монреалю
В ночь на пятницу, 2 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 2 января
Оттава – Вашингтон 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
0:1 – 8 Уилсон (Сурдиф)
0:2 – 19 Строум (Чикран, Леонард)
1:2 – 27 Дженсен (Пинто, Сэндерсон)
2:2 – 39 Грейг (Амадио, Пинто)
3:2 – 42 Перрон (Казинс, Холлидей)
3:3 – 55 Протас (Уилсон, Сурдиф)
4:3 – 57 Зеттерлунд (Штюцле, Шабо)
Айлендерс – Юта 2:7 (0:0, 1:3, 1:4)
0:1 – 21 Гюнтер (Сергачев, Хэйтон)
1:1 – 22 Ричи (Уоррен, Шабанов)
1:2 – 30 Гюнтер (Хэйтон, Крауз)
1:3 – 36 Шмалц
1:4 – 42 Сергачев (Гюнтер, Келлер)
1:5 – 45 Келлер (Сергачев, Шмалц)
2:5 – 51 Шефер (Шабанов, Друэн)
2:6 – 53 Гюнтер (Дурзи, Крауз)
2:7 – 56 Шмалц (Келлер, Петерка)
Каролина – Монреаль 5:7 (3:2, 1:3, 1:2)
0:1 – 3 Сузуки (Блэйз, Тексье)
0:2 – 4 Капанен (Слафковски, Демидов)
1:2 – 10 Элерс (Ахо, Никишин)
2:2 – 12 Ахо (Свечников, Нюстрем)
3:2 – 14 Свечников (Элерс, Ахо)
4:2 – 21 Никишин (Свечников, Ахо)
4:3 – 25 Блэйз (Галлахер, Хатсон)
4:4 – 36 Кофилд (Тексье)
4:5 – 36 Андерсон
4:6 – 51 Слафковски (Демидов, Страбл)
5:6 – 56 Ахо (Миллер, Элерс)
5:7 – 58 Хатсон
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй 3:5 (2:1, 1:1, 1:3)
0:1 – 3 Пойнт (Кучеров, Генцел)
1:1 – 4 Мэлот (Перри)
2:1 – 6 Кузьменко (Фиала, Перри)
2:2 – 38 Пойнт (Мозер, Рэддиш)
3:2 – 41 Фиала (Кузьменко, Перри)
3:3 – 56 Сирелли (Кучеров, Хэйгл)
3:4 – 58 Гонсалвеш (Сирелли, Генцел)
3:5 – 59 Кучеров (Рэддиш)
Питтсбург – Детройт 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0 ОТ)
1:0 – 4 Кросби (Карлссон, Манта)
2:0 – 5 Кросби
2:1 – 17 ван Римсдайк (Эдвинссон, Каспер)
2:2 – 21 Копп (Кэйн, Чиарот)
3:2 – 55 Лизотт (Уозерспун, Карлссон)
3:3 – 57 Дебринкет (Ларкин, Рэймонд)
4:3 – 61 Летанг (Раст, Кросби)
Торонто – Виннипег 6:5 (0:2, 3:2, 3:1)
0:1 – 14 Виларди (Коннор, Шайфли)
0:2 – 17 Демело (Баррон, Лаури)
1:2 – 21 Мэттьюс (Экман-Ларссон, Доми)
1:3 – 22 Иафалло (Перфетти, Тэйвс)
1:4 – 25 Шайфли (Пионк, Виларди)
2:4 – 31 Экман-Ларссон (Лоутон)
3:4 – 40 Мэттьюс (Маччелли, Райлли)
4:4 – 46 Маччелли (Таварес, Найз)
4:5 – 48 Шайфли (Нюквист, Моррисси)
5:5 – 53 Стечер (Мэттьюс, Макмэнн)
6:5 – 55 Мэттьюс
Чикаго – Даллас 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
1:0 – 11 Левшунов (Донато, Бураковски)
1:1 – 14 Рантанен (Стил)
2:1 – 21 Терявяйнен (Бертуцци, Бураковски)
3:1 – 29 Михеев (Гризлик)
4:1 – 43 Михеев (Мерфи, Донато)
4:2 – 56 Робертсон (Дюшен, Рантанен)
4:3 – 59 Дюшен (Робертсон, Джонстон)
Сиэтл – Нэшвилл 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 3 Бенирс (Эванс)
2:0 – 10 Олексяк (Мелансон, Уинтертон)
3:0 – 10 Бенирс (Какко, Эберле)
3:1 – 37 Йоси (Евангелиста, О′Райлли)
4:1 – 57 Макканн (Линдгрен)
