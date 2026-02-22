"Деньги, деньги, деньги": Бывший президент ФИФА раскритиковал ЧМ-2026

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал ЧМ-2026.

По мнению функционера, турнир пройдет в США лишь для того, чтобы Инфантино и Трамп сумели заработать побольше денег.

Деньги, деньги, деньги. Это как игровой автомат. Инфантино и Трамп делают все, чтобы ЧМ-2026 принес максимально возможную прибыль. Но перед ЧМ такая цель никогда не стояла. Больше всех от этого ЧМ выиграют США, но не зрители. ЧМ вообще в принципе не надо организовывать в стране, которая не выдает визы каждому. В США существует политика очернения всего иностранного. "Америка превыше всего", "Америка превыше всего". И это печально. С точки зрения социальной и культурной ценности футбола это печально

Ранее также в АПЛ был установлен новый рекорд.

