Нидерланды установили рекордную серию на Олимпиаде

Сборная выиграла медальный зачет по конькобежному спорту в четвертый раз подряд.

Сборная Нидерландов установила новый рекорд на Олимпийских играх в Милане.

Команда выиграла пять золотых медалей в соревнованиях по конькобежному спорту и возглавила зачет по этой дисциплине.

Отметим, что всего в Милане были разыграны 14 комплектов медалей по конькобежному спорту. Нидерландцы выиграли 13 из них, оставив вторую в зачете Италию всего с пятью медалями.

Для сборной это уже восьмая победа в истории Олимпийских игр. Также Нидерланды выиграли медальный зачет по конькобежному спорту в четвертый раз подряд.

Ранее подобное не удавалось никому. По три раза подряд выигрывали сборные Норвегии и ссср.

Ранее также Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпийских игр-2026.

