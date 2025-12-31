Первый номер драфта-2025 установил рекорд НХЛ

Новичок Айлендерс Мэттью Шефер ассистом приложился к победе над Чикаго (3:2 Б). Канадец набрал 25 очков в регулярке и стал самым молодым защитником в истории с таким показателем, сообщает официальный сайт НХЛ.

За 40 матчей сезона вундеркинд забросил 9 шайб и отдал 16 результативных передач. Рубеж в 25 пунктов Шефер покорил в 18 лет 116 дней. В то же время, трио звезд прошлого потратило меньше матчей для достижения отметки.

Член Зала хоккейной славы Фил Хаусли набрал 25 очков за 30 поединков. В свою очередь легенды Бостона Рэй Бурк и Бобби Орр потратили 33 и 38 матчей соответственно.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

