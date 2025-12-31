iSport.ua
Хоккей

НХЛ: Айлендерс обыграл Чикаго по буллитам, Ванкувер пропустил 6 голов от Филадельфии

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:38       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на среду, 31 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 31 декабря

Флорида – Монреаль – 2:3 (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Питтсбург – Каролина – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Торонто – Нью-Джерси – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Чикаго – Айлендерс – 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

Ванкувер – Филадельфия – 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)

