НХЛ: Бостон разгромил Рейнджерс, Лос-Анджелес вырвал победу у Эдмонтона
В ночь на воскресенье, 11 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 11 января
Бостон – Рейнджерс – 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)
0:1 – 1 Зибанежад (Робертсон, Панарин)
1:1 – 2 Хуснутдинов (Йокихарью, Пастрняк)
2:1 – 7 Заха (Макэвой)
3:1 – 19 Заха (Пастрняк, Линдхольм)
4:1 – 22 Минтен (Стивс, Арвидссон)
5:1 – 26 Хуснутдинов (Линдхольм, Пастрняк)
6:1 – 31 Заха (Миттлстадт)
6:2 – 34 Миллер (Трочек, Зибанежад)
7:2 – 35 Макэвой (Аспирот, Пастрняк)
8:2 – 43 Хуснутдинов (Задоров, Пастрняк)
9:2 – 51 Минтен (Хуснутдинов, Пастрняк)
10:2 – 58 Хуснутдинов (Минтен, Йокихарью)
Питтсбург – Калгари – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 2 Зари ()
1:1 – 29 Чинахов (Киндел, Малкин)
1:2 – 41 Коронато (Баклунд, Андерссон)
Сан-Хосе – Даллас – 5:4 (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)
0:1 – 7 Грицковиан ()
0:2 – 19 Робертсон (Хинтц, Рантанен)
1:2 – 24 Веннберг (Тоффоли, Селебрини)
2:2 – 34 Скиннер (Годетт, Чернышов)
2:3 – 39 Капобьянко (Робертсон, Бурк)
2:4 – 47 Рантанен (Лундквист, Стил)
3:4 – 49 Тоффоли (Орлов, Селебрини)
4:4 – 55 Годетт (Граф, Дикинсон)
5:4 – 61 Тоффоли (Селебрини, Эклунд)
Колорадо – Коламбус – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 13 Бернс (Брайндли, Колтон)
2:0 – 17 Олофссон (Келли, Друри)
3:0 – 30 Соловьев (Олофссон, Келли)
4:0 – 48 Бернс (Брайндли, Бардаков)
Баффало – Анахайм – 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)
1:0 – 2 Куинн (Бенсон, Маклауд)
2:0 – 27 Томпсон (Доун, Кребс)
3:0 – 47 Байрэм (Кребс, Томпсон)
3:1 – 55 Зеллвегер (Гранлунд, Лакомб)
4:1 – 56 Куинн (Пауэр, Бенсон)
4:2 – 58 Карлссон (Мур)
4:3 – 59 Мактавиш (Сеннеке, Карлссон)
5:3 – 59 Норрис (Так)
Каролина – Сиэтл – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
1:0 – 3 Станковен (Миллер)
1:1 – 14 Бенирс ()
1:2 – 45 Каттон (Уинтертон)
2:2 – 50 Мартинук (Джарвис, Дж.Стаал)
3:2 – 53 Каррье (Дж.Стаал, Слэвин)
Монреаль – Детройт – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
0:1 – 24 Рэймонд (Бернар-Докер, ван Римсдайк)
0:2 – 31 Ларкин (Зайдер, Дебринкет)
0:3 – 41 Дебринкет (Копп, Кэйн)
0:4 – 58 Копп (Ларкин, Дебринкет)
Оттава – Флорида – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
1:0 – 4 Зеттерлунд (Жиру, Пинто)
1:1 – 11 Родригес (Экблад)
1:2 – 33 Верхэге (Лунделль, Форслинг)
1:3 – 43 Форслинг (Верхэге, Экблад)
2:3 – 58 Батерсон (Сэндерсон, Жиру)
Филадельфия – Тампа-Бэй – 2:7 (1:2, 0:1, 1:4)
0:1 – 1 Кучеров (Пойнт)
1:1 – 4 Хэтэуэй (Аболс, Джулсен)
1:2 – 6 Кучеров (Д''Астус, Пойнт)
1:3 – 33 Пол (Сирелли, Д''Астус)
1:4 – 42 Гонсалвеш (Рэддиш, Кучеров)
1:5 – 43 Хэйгл (Сирелли, Генцел)
2:5 – 44 Типпет (Дворак)
2:6 – 49 Гурде (Гиргенсонс)
2:7 – 51 Гонсалвеш (Пойнт, Кучеров)
Торонто – Ванкувер – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 8 Маччелли (Мэттьюс, В. Нюландер)
2:0 – 16 Доми (Стечер)
3:0 – 19 В. Нюландер (Карло, Лоренц)
4:0 – 33 Таварес (В. Нюландер)
5:0 – 59 Робертсон ()
Миннесота – Айлендерс – 3:4 (2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
1:0 – 2 Джонс (К. Хьюз, Фэйбер)
1:1 – 4 Пажо ()
2:1 – 15 Болди (Зукарелло-Асен, К. Хьюз)
2:2 – 21 Хольмстрем (Деанджело)
3:2 – 28 Капризов (К. Хьюз, Хант)
3:3 – 39 Сизикас (Хольмстрем)
3:4 – 61 Хольмстрем (Друэн, Деанджело)
Нэшвилл – Чикаго – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
0:1 – 26 Бертуцци (Левшунов, Бедард)
0:2 – 51 Лардис (Корчински, Бедард)
0:3 – 58 Грин (Бертуцци)
Вегас – Сент-Луис – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
0:1 – 1 Томас (Парайко, Броберг)
1:1 – 7 Марнер ()
2:1 – 21 Айкел (Корчак)
3:1 – 35 Теодор (Марнер, Лоузон)
3:2 – 43 Нейборс (Кайру, Томас)
4:2 – 57 Стоун ()
Эдмонтон – Лос-Анджелес – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 9 Драйзайтль (Капанен)
1:1 – 17 Перри (Кузьменко, Кларк)
2:1 – 21 Драйзайтль (Бушар)
2:2 – 23 Ли (Уорд, Байфилд)
2:3 – 46 Лаферрье (Кемпе, Кларк)
3:3 – 49 Макдэвид (Бушар, Нюджент-Хопкинс)
