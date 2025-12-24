Такого не было 30 лет: Макдэвид установил предрождественское достижение в НХЛ

Лидер Эдмонтона Коннор Макдэвид пятью ассистами приложился к разгрому Калгари (5:1). Форвард стал первым за 30 лет хоккеистом с 67-ю очками и более до Рождества, сообщает официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне капитан Ойлерз оформил 23 шайбы и 44 ассиста. До Макдэвида такая результативность наблюдалась еще в кампании 1995/96. Тогда 67+ пунктов набрали две звезды Питтсбурга – Марио Лемье (76) и Яромир Ягр (68).

Эдмонтон после триумфа в Битве Альберты стал солидером Тихоокеанского дивизиона. Ойлерз, а также Вегас и Анахайм набрали по 44 очка. 28 декабря "нефтяники" снова встретятся с Калгари.

Тем временем капитан Питтсбурга Сидни Кросби поднялся в десятке лучших ассистентов за всю историю НХЛ.

