Кросби, Макдэвид и другие: Канада объявила заявку на Олимпийские игры

"Кленовые листья" везут на турнир сильнейших.
Вчера, 21:56       Автор: Антон Федорцив
Сидни Кросби и Коннор Макдэвид / Getty Images
Хоккейная сборная Канады обнародовала список участников Олимпиады-2026. В заявку попали 25 хоккеистов, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады.

Все исполнители выступают в НХЛ. В рядах "Кленовых листков" оказались трио лучших бомбардиров лиги – опытные Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид, а также юный Маклин Селебрини. Поедет на Игры и суперзвезда Сидни Кросби.

Заявка сборной Канады на хоккейный турнир Олимпиады-2026:

Вратари: Биннингтон, Кемпер, Томпсон

Защитники: Даути, Харли, Макар, Моррисси, Парайко, Сэнхайм, Теодор, Тэйвз

Нападающие: Селебрини, Сирелли, Кросби, Хэйгл, Хорват, Маккиннон, Маршан, Марнер, Макдэвид, Пойнт, Райнхарт, Стоун, Сузуки, Уилсон

 

На Играх национальная команда Канады будет соревноваться в квартете A. "Кленовые листья" на групповом этапе встретятся со сборными Чехии, Швейцарии и Франции. Первый матч – 12 февраля против чехов.

Напомним, ранее сборная Швеции потеряла форварда из американского Вегаса.

