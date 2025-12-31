Форвард Вегаса пропустит Олимпийские игры-2026

Центральный нападающий Вегаса Вильям Карлссон не поедет на Олимпиаду в Милане. Опытный скандинав не успеет оправиться от повреждения к Играм-2026, утверждает инсайдер Даррен Дрегер в X.

Форвард попал в лазарет с травмой нижней части тела в начале ноября. Голден Найтс отправили Карлссона в список долгосрочных травмированных. Он не сможет набрать форму к Олимпийским играм.

В нынешнем сезоне Карлссон провел 14 поединков, в которых забросил 4 шайбы и оформил 3 ассиста. В составе сборной Швеции он триумфовал на ЧМ-2017. На предыдущей Олимпиаде Карлссон и другие игроки НХЛ не выступали.

К слову, ранее нападающий Флориды Мэттью Ткачук вернулся к тренировкам в бесконтактном джерси.

