Лидер Флориды вернулся к тренировкам

Возобновление выступлений не за горами.
Сегодня, 13:16       Автор: Антон Федорцив
Мэттью Ткачук / Getty Images
Мэттью Ткачук / Getty Images

Нападающий Флориды Мэттью Ткачук провел первое за длительное время занятие с командой. Американец тренировался в желтом бесконтактном джерси, сообщает официальный сайт клуба.

В настоящее время сроки возвращения лидера в соревнования неизвестны. Сам Ткачук рассказал, что чувствует себя лучше ожиданий. В межсезонье он перенес операцию из-за разрыва приводной мышцы и грыжи.

В прошлой кампании Ткачук провел 75 матчей с учетом плей-офф, в которых набрал 80 пунктов. Нападающий забросил 30 шайб и отдал 50 результативных передач. Он помог команде защитить Кубок Стэнли, хотя играл с травмами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорида Пантерз Мэттью Ткачук

