НХЛ: Питтсбург забросил семь шайб Чикаго, Тампа по буллитам обыграла Монреаль
В ночь на понедельник, 29 декабря, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 28 декабря
Коламбус – Айлендерс – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Марченко (Матейчук, Марчмент), 1:1 – 17 Шабанов (Дюклер, Пажо), 1:2 – 33 Хорват (Пулок), 2:2 – 55 Проворов (Монахан, Матейчук), 3:2 – 56 Марченко (Сиверсон, Фантилли), 4:2 – 58 Силлинджер (Монахан)
Чикаго – Питтсбург – 3:7 (0:4, 2:3, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Манта (Ши, Сент-Ивэни), 0:2 – 7 Раст (Летанг, Кросби), 0:3 – 8 Брэзо (Новак, Манта), 0:4 – 12 Раст (Лизотт, Ши), 1:4 – 30 Фолиньо (Лафферти, Дак), 1:5 – 32 Брэзо (Койвунен, Киндел), 1:6 – 33 Брэзо (Ши, Дьюар), 2:6 – 33 Кайзер (Мерфи, Грин), 2:7 – 38 Аччари (Лизотт, Сент-Ивэни), 3:7 – 59 Бертуцци (Дикинсон)
Тампа-Бэй – Монреаль – 5:4 (0:0, 3:0, 1:4, 0:0, по буллитам - 2:0)
Шайбы: 1:0 – 22 Кучеров (Гонсалвеш), 2:0 – 32 Кучеров (Гонсалвеш, Пойнт), 3:0 – 34 Пол (Грошев, Бьоркстранн), 3:1 – 41 Демидов (Добсон, Слафковски), 4:1 – 41 Хольмберг (Д'Астус, Бьоркстранн), 4:2 – 49 Слафковски (Капанен), 4:3 – 52 Добсон (Мэтисон, Кофилд), 4:4 – 60 Слафковски (Хатсон, Демидов)
Детройт – Торонто – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 24 Найз (Таварес, Мэттьюс), 1:1 – 39 Зайдер (Рэймонд), 1:2 – 44 Робертсон (Таварес), 2:2 – 45 Эпплтон (Юханссон, Расмуссен), 3:2 – 61 Эдвинссон
Сиэтл – Филадельфия – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 23 Эберле (Бенирс, Какко), 2:0 – 45 Стивенсон (Толванен), 3:0 – 57 Толванен (Стивенсон), 3:1 – 58 Грундстрем (Гребенкин, Аболс), 4:1 – 58 Толванен
