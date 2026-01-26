iSport.ua
НХЛ: Колорадо обыграл Торонто, Оттава разгромила Вегас, победы Питтсбурга и Флориды

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Колорадо победил Торонто / Getty Images
Колорадо победил Торонто / Getty Images

В ночь на понедельник, 26 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись шесть матчей.

Результаты матчей НХЛ за 25 января

Торонто – Колорадо – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Нелсон (Макар), 0:2 – 7 Нелсон (Ничушкин, Лехконен), 0:3 – 38 Друри (Кивиранта, Келли), 0:4 – 57 Нелсон (Маккиннон), 1:4 – 58 Доми (Коуэн, Макмэнн)

Сиэтл – Нью-Джерси – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 8 Хэмилтон (Браун, Джек Хьюз), 1:1 – 27 Эванс, 2:1 – 47 Бенирс (Эберле), 3:1 – 47 Каттон (Толванен, Стивенсон), 3:2 – 48 Джек Хьюз (Браун, Хэмилтон), 4:2 – 58 Эберле

Оттава – Вегас – 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 9 Зеттерлунд (Холлидей), 2:0 – 25 Козенс (Брэди Ткачак, Грейг), 3:0 – 26 Спенс (Брэди Ткачак, Клевен), 4:0 – 37 Холлидей (Штюцле, Шабо), 5:0 – 41 Козенс (Брэди Ткачак), 6:0 – 42 Холлидей (Клевен), 7:0 – 43 Дженсен (Пинто, Шабо), 7:1 – 55 Андерссон (Гертл)

Ванкувер – Питтсбург – 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 25 Малкин (Чинахов, Новак), 0:2 – 28 Киндел (Манта, Ши), 0:3 – 37 Киндел (Кулак, Брэзо), 1:3 – 46 Дебраск (Кэйн, Петтерссон), 2:3 – 54 Блюгерс (Гронек, Эхгрен)

Чикаго – Флорида – 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 35 Бьорнфут (Швиндт), 1:1 – 39 Бертуцци (Кайзер, Михеев), 1:2 – 45 Самоскевич (Форслинг), 1:3 – 47 Верхэге (Форслинг, Родригес), 1:4 – 58 Райнхарт (Луостаринен, Родригес), 1:5 – 59 Бьорнфут (Лунделль, Верхэге)

Калгари – Анахайм – 3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Юбердо (Коронато, Баклунд), 2:0 – 7 Бржустевиц (Фараби, Клапка), 2:1 – 23 Сеннеке (Гранлунд, Киллорн), 2:2 – 32 Сеннеке (Киллорн, Гранлунд), 3:2 – 44 Коронато (Кадри, Гридин), 3:3 – 53 Крайдер (Готье, Пелинг), 3:4 – 62 Сеннеке (Лакомб)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс Флорида Пантерз Торонто Мейпл Лифз

