Ливерпуль определился по продаже Робертсона

"Красные" рассмотрели предложение из столицы.
Сегодня, 00:22       Автор: Антон Федорцив
Эндрю Робертсон / Getty Images
Защитник Эндрю Робертсон останется в Ливерпуле. Чемпион Англии отклонил предложение лондонского Тоттенхэма, сообщает The Times.

Мерсисайдцы решили не продавать шотландца. Ливерпуль оценил варианты замены Робертсона и решил оставить защитника до конца контракта. Соглашение рассчитано до лета.

В нынешнем сезоне Робертсон провел 22 поединка во всех турнирах (1 гол, 1 ассист). Ранее ветеран согласовал контракт с Тоттенхэмом на 2,5 года. Теперь, вероятнее всего, он пополнит ряды "шпор" летом свободным агентом.

Кстати, накануне Ливерпуль досадно уступил Борнмуту в Премьер-лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль тоттенхэм эндрю робертсон

