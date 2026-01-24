Борнмут - Ливерпуль 3:2: обзор матча и результат игры 24.01.2026

Мерсисайдцы отыграли отставание в два мяча, но пропустили в компенсированное время.

В субботу, 24 января, Борнмут принимал на своем поле Ливерпуль в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Арне Слота не только не смогла прервать четырехматчевую серию ничьих в чемпионате, но и потерпела неудачу, уступив сопернику со счетом 2:3.

В середине первого тайма Ливерпуль пропустил дважды. Сначала на 26-й минуте Эванилсон вывел хозяев поля вперед, а спустя семь минут Алехандро Хименес удвоил преимущество свойе команды. Все же еще до перерыва мерсисайдцам удалось отквитать один мяч усилиями Вирджила Ван Дейка.

Во второй половине встречи "красные" сумели сравнять счет уже ближе к концу поединка благодаря стандарту. На 80-й минуте Доминик Собослаи разыграл штрафной с Мохамедом Салахом и идеально пробил под правую стойку. Тем не менее в компенсированное к матчу время во время суеты в штрафной Ливерпуля лучше всех сориентировался Амин Адли и отправил мяч в сетку, вырвав победу для Борнмута.

Ливерпуль с 36 очками занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Борнмут идет на 13-й позиции, набрав 30 баллов.

Статистика матча Борнмут - Ливерпуль 23-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Ливерпуль 3:2

Голы: Эванилсон, 26, Хименес, 33, Адли, 90+5 - Ван Дейк, 45, Собослаи, 80

Ожидаемые голы (xG): 2.30 - 0.83

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 3 - 11

Фолы: 7 - 7

Борнмут: Петрович - Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер - Скотт, Кук - Хименес (Тот, 85), Крупи (Кристи, 67), Адли - Эванилсон (Унал, 90+3).

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг (Экитике, 59), Гомес (Эндо, 35), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 46) - Гравенберх, Мак Аллистер (Джонс, 59) - Собослаи, Вирц - Салах, Гакпо (Нгумоа, 75).

Предупреждения: Крупи - Гравенберх.

