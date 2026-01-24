iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Борнмут - Ливерпуль 3:2: обзор матча и результат игры 24.01.2026

Мерсисайдцы отыграли отставание в два мяча, но пропустили в компенсированное время.
Вчера, 21:44       Автор: Игорь Мищук
Борнмут обыграл Ливерпуль / Getty Images
Борнмут обыграл Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 24 января, Борнмут принимал на своем поле Ливерпуль в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Арне Слота не только не смогла прервать четырехматчевую серию ничьих в чемпионате, но и потерпела неудачу, уступив сопернику со счетом 2:3.

В середине первого тайма Ливерпуль пропустил дважды. Сначала на 26-й минуте Эванилсон вывел хозяев поля вперед, а спустя семь минут Алехандро Хименес удвоил преимущество свойе команды. Все же еще до перерыва мерсисайдцам удалось отквитать один мяч усилиями Вирджила Ван Дейка.

Во второй половине встречи "красные" сумели сравнять счет уже ближе к концу поединка благодаря стандарту. На 80-й минуте Доминик Собослаи разыграл штрафной с Мохамедом Салахом и идеально пробил под правую стойку. Тем не менее в компенсированное к матчу время во время суеты в штрафной Ливерпуля лучше всех сориентировался Амин Адли и отправил мяч в сетку, вырвав победу для Борнмута.

Ливерпуль с 36 очками занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Борнмут идет на 13-й позиции, набрав 30 баллов.

Статистика матча Борнмут - Ливерпуль 23-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Ливерпуль 3:2

Голы: Эванилсон, 26, Хименес, 33, Адли, 90+5 - Ван Дейк, 45, Собослаи, 80

Ожидаемые голы (xG): 2.30 - 0.83
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 3 - 11
Фолы: 7 - 7

Борнмут: Петрович - Смит, Хилл, Сенеси, Трюффер - Скотт, Кук - Хименес (Тот, 85), Крупи (Кристи, 67), Адли - Эванилсон (Унал, 90+3).

Ливерпуль: Алиссон - Фримпонг (Экитике, 59), Гомес (Эндо, 35), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 46) - Гравенберх, Мак Аллистер (Джонс, 59) - Собослаи, Вирц - Салах, Гакпо (Нгумоа, 75).

Предупреждения: Крупи - Гравенберх.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль борнмут АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос Барселона обыграла Славию, Ливерпуль разгромил Марсель, Челси дожал Пафос
Борнмут заменит Семеньо вундеркиндом из Бразилии Борнмут заменит Семеньо вундеркиндом из Бразилии
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом
Дубль Мбаппе принес Реалу победу над Вильярреалом Дубль Мбаппе принес Реалу победу над Вильярреалом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Финляндия выиграла сингл-микст в Новом Месте, Италия - смешанную эстафету
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Баварии и Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Европа23:59
Дубль Мбаппе принес Реалу победу над Вильярреалом
Украина23:38
Бразильский полузащитник Шахтера может получить украинское гражданство - источник
Европа22:59
Сделка по переходу Зинченко в Аякс временно приостановлена
Европа22:35
Украинский нападающий забил за английский клуб во втором подряд матче
Европа21:44
Ливерпуль не удержал ничью в матче с Борнмутом
Биатлон21:20
Биатлон-2025/2026: Финляндия выиграла сингл-микст в Новом Месте, Италия - смешанную эстафету
Европа19:52
Милан уговорил капитана на новый контракт
Европа19:25
Бернабеу продолжит принимать поединки НФЛ
Европа18:43
Бавария потерпела первое поражение в сезоне Бундеслиги
Украина18:15
УХЛ: Одесчина сенсационно победила Кременчуг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK