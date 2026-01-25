Эндрик хет-триком обеспечил Лиону разгром Меца

Арендованный у мадридского Реала нападающий Эндрик открыл счет забитым мячам в Лиге 1. Бразилец трижды расписался в воротах Меца.

Сначала форвард перед воротами замкнул прострел Толиссо. Перед перерывом Эндрик реализовал выход один на один. Под занавес поединка он отличился с 11-метровой отметки.

С голами Рубена Клюйверта и Мортона Лион одержал уверенную победу (5:2). "Ткачи" закрепились на 4-й строчке в турнирной таблице (36 очков). Статистика Эндрика после перехода – 3 поединка, 4 гола, 1 ассист.

Статистика матча Мец – Лион 19-го тура чемпионата Франции

Мец – Лион – 2:5

Голы: Куао, 34. Диалло, 64 – Эндрик, 11, 45+1, 87 (пенальти), Р. Клюйверт, 16, Мортон, 32

Ожидаемые голы (xG): 1.28 - 2.55

Владение мячом: 53 % - 47 %

Удары: 15 - 13

Удары в створ: 6 - 10

Угловые: 6 - 4

Фолы: 10 - 5

