Мари-Филипп Пулен стала рекордсменкой Олимпиад

Канада из Пулен в главной роли.
Сегодня, 10:16       Автор: Валентина Чорноштан
Мари-Филипп Пулен / Getty Images
Мари-Филипп Пулен / Getty Images

Лидер сборной Канады по женскому хоккею Мари-Филипп Пулман вывела команду в финал, тем самым став рекордсменкой Олимпиады.

Недавно канадки смогли обыграть в полуфинале Швейцарию, выйдя в финал Олимпийских игр. Для сборной этот выход в финал стал пятым подряд, и в пятый раз подряд Канада и США разыграют титул женского хоккейного турнира.

Отметим, что Мари-Филипп Пулман в матче 1/2 оформила дубль, благодаря чему она стала лучшей бомбардиркой в истории Олимпийских игр с показателем 19 шайб.

Также она является двукратной олимпийской чемпионкой 2010 и 2014 годов и серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года.

Ранее украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк поделился своими эмоциями после соревнований в первом раунде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Канады по хоккею

