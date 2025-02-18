США и Канада вышли в финал Турнира четырех наций

Хоккейные сборные Соединенных Штатов и Канады завершили однокруговой турнир на первых двух позициях. Американцы одержали две победы и потерпели поражение от Швеции (1:2).

В свою очередь "кленовые листья" победили обе скандинавские команды. Шведов канадская сборная дожала в овертайме (4:3 ОТ), а Финляндию – в основное время (5:3).

Первый очный матч между Канадой и сборной США завершился победой "янки". "Кленовые листья" тогда открыли счет усилиями Коннора Макдэвида. Штаты ответили дублем Джейка Генцела и шайбой Дилана Ларкина.

Финал Турнира четырех наций США – Канада состоится в ночь на пятницу, 21 февраля. Поединок примет Ти-Ди Гарден в Бостоне.

К слову, ранее нападающий Детройта Кейн побил рекорд НХЛ по буллитам.

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