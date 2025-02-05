Трехкратный обладатель Кубка Стэнли побил непопсовый рекорд НХЛ

Пока за океаном грезят покорением голевого достижения Уэйна Гретцки, пал более скромный рекорд.

Нападающий Детройта Патрик Кейн побил рекорд лиги по реализованным буллитам. Ветеран опередил легенду Чикаго Джонатана Тэйвза, сообщает официальный сайт НХЛ.

Ред Уингз в регулярном первенстве дожали Сиэтл (5:4 Б). Решающий буллит реализовал именно Кейн. Он стал 53-м в карьере вингера. У бывшего одноклубника Тэйвза осталось 52 реализованных буллита.

Кейн был выбран Чикаго под 1-м номером драфта в 2007 году. В составе Блэкхокс он завоевал 3 Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Перед прошлым сезоном нападающий присоединился к Детройту.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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