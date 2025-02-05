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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли побил непопсовый рекорд НХЛ

Пока за океаном грезят покорением голевого достижения Уэйна Гретцки, пал более скромный рекорд.
Сегодня, 13:54
Патрик Кейн / Getty Images
Патрик Кейн / Getty Images

Нападающий Детройта Патрик Кейн побил рекорд лиги по реализованным буллитам. Ветеран опередил легенду Чикаго Джонатана Тэйвза, сообщает официальный сайт НХЛ.

Ред Уингз в регулярном первенстве дожали Сиэтл (5:4 Б). Решающий буллит реализовал именно Кейн. Он стал 53-м в карьере вингера. У бывшего одноклубника Тэйвза осталось 52 реализованных буллита.

Кейн был выбран Чикаго под 1-м номером драфта в 2007 году. В составе Блэкхокс он завоевал 3 Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Перед прошлым сезоном нападающий присоединился к Детройту.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патрик кейн Детройт Ред Уингз

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