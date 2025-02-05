НХЛ: Эдмонтон обыграл Сент-Луис, Вашингтон перестрелял Флориду
В ночь на среду, 5 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 14 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 5 февраля
Баффало - Коламбус - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
1:0 - 10" Байрэм (Так, Цукер)
1:1 - 21" Джонсон (Проворов, ван Римсдайк)
2:1 - 32" Так (Байрэм, Гилберт)
3:1 - 38" Так (Цукер, Далин)
3:2 - 52" Проворов (Дель Бель Беллез, Сиверсон)
Питтсбург - Нью-Джерси - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 2:3)
0:1 - 19" Дж. Хьюз (Палат, Братт)
0:2 - 29" Дж. Хьюз (Братт)
1:2 - 34" Ракелль (Карлссон, Кросби)
2:2 - 47" Хэйс (Бовилье, Жозеф)
Тампа-Бэй - Оттава - 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
0:1 - 14" Амадио (Перрон, Грейг)
1:1 - 21" Гленденинг (Пербикс, Лиллеберг)
2:1 - 27" Кучеров (Хедман)
2:2 - 29" Жиру (Штюцле, Шабо)
3:2 - 41" Хэйгл
4:2 - 58" Макдона (Сирелли, Хедман)
4:3 - 58" Батерсон (Шабо, Сэндерсон)
Вашингтон - Флорида - 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
1:0 - 14" Манджипани (Дауд, Сандин)
1:1 - 19" Беннетт (Боквист)
2:1 - 21" Уилсон (Протас)
2:2 - 24" Барков (Райнхарт, Верхэге)
3:2 - 42" Эллер (Карлсон)
4:2 - 46" Дауд (Строум, Манджипани)
4:3 - 47" Ткачук (Беннетт, Шмидт)
5:3 - 58" Протас
6:3 - 60" Овечкин (Дауд, Фегервары)
Бостон - Миннесота - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
1:0 - 25" Макэвой (Пойтрас, Пастрняк)
2:0 - 34" Фредерик (Карло, Пойтрас)
3:0 - 59" Гики
Айлендерс - Вегас - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 - 18" Хорват (Цыплаков, Пелек)
1:1 - 47" Саад (Руа, Хаг)
2:1 - 50" Нелсон (Деанджело, Романов)
Виннипег - Каролина - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 - 19" Нидеррайтер (Наместников, Аяфалло)
2:0 - 23" Пионк (Нидеррайтер, Перфетти)
3:0 - 56" Купари (Густафссон, Эпплтон)
Сент-Луис - Эдмонтон - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
0:1 - 25" Макдэвид (Драйзайтль, Бушар)
1:1 - 45" Кайру (Холлоуэй, Шенн)
2:1 - 48" Парайко (Бучневич, Томас)
2:2 - 57" Драйзайтль (Экхольм, Макдэвид)
2:3 - 62" Браун (Бушар, Макдэвид)
Калгари - Торонто - 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)
1:0 - 14" Коронато (Кадри, Юбердо)
1:1 - 22" В. Нюландер (Мэттьюс, Найз)
1:2 - 23" Таварес (Райлли, Мэттьюс)
2:2 - 26" Шарангович (Кадри, Уигар)
2:3 - 32" Макмэнн (Лоренц)
2:4 - 38" В. Нюландер (Пачиоретти)
2:5 - 45" Найз (Мэттьюс)
3:5 - 46" Фараби (Уигар, Юбердо)
3:6 - 59" В. Нюландер
Юта - Филадельфия - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 - 2" Аболс (Сэнхайм)
1:1 - 23" Сергачев (Хэйтон, Гюнтер)
1:2 - 24" Фоерстер (Бринк, Кутюрье)
2:2 - 48" Гюнтер (Сергачев, Хэйтон)
3:2 - 64" Гюнтер (Келлер, Сергачев)
Сиэтл - Детройт - 4:5 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)
0:1 - 3" Рэймонд (Каспер, Ларкин)
1:1 - 9" Бенирс (Какко)
1:2 - 19" Зайдер (Дебринкет)
2:2 - 26" Райт (Флери, Бураковски)
2:3 - 32" Берггрен (Копп)
2:4 - 43" Седерблум (Эдвинссон, Велено)
3:4 - 50" Райт (Данн, Макканн)
4:4 - 57" Стивенсон (Толванен, Танев)
Ванкувер - Колорадо - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 - 24" Дебраск (Гронек)
2:0 - 48" Босер (Гронек, Дебраск)
3:0 - 59" О'Коннор (Майерс, Хитил)
Анахайм - Даллас - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 - 17" Готье (Фаббри)
1:1 - 41" Блэкуэлл (Бенн, Стил)
2:1 - 44" Зеграс (Зеллвегер, Киллорн)
Сан-Хосе - Монреаль - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
1:0 - 5" Селебрини (Эклунд, Тоффоли)
1:1 - 21" Кофилд (Хатсон, Сузуки)
1:2 - 24" Ньюхук (Дак, Каррье)
2:2 - 34" Граф (Гудроу)
2:3 - 42" Галлахер (Ньюхук, Дак)
3:3 - 50" Тоффоли (Уолмэн, Селебрини)
3:4 - 55" Армиа (Эванс)
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