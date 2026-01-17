iSport.ua
Капитан Детройта поднялся в десятку голеадоров клуба

Снайпер опередил легенду с украинскими корнями.
Сегодня, 13:57       Автор: Антон Федорцив
Дилан Ларкин / Getty Images
Дилан Ларкин / Getty Images

Форвард Детройта Дилан Ларкин оформил победную шайбу в поединке против Сан-Хосе (4:2). Американец поднялся на 10-е место в списке снайперов Ред Уингз всех времен в регулярках, сообщает официальный сайт НХЛ.

В активе капитана мичиганцев теперь 266 шайб за 619 матчей. Ларкин опередил звезду 80-х Джона Огродника. Канадец с украинскими корнями забросил 265 шайб за Детройт (558 поединков). Рекордсмен – Горди Хоу (786 голов).

В нынешнем сезоне Ларкин набрал 43 пункта. В частности, он забросил 24 шайбы и отдал 19 результативных передач. Ред Уингз выбрали форварда на драфте НХЛ-2014 под общим 15-м номером.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

