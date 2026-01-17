iSport.ua
НХЛ: Каролина разгромила Флориду, Тампа уступила Сент-Луису по буллитам

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:26       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на субботу, 17 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 17 января

Детройт – Сан-Хосе – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

1:0 – 6 Дебринкет (ван Римсдайк, Рэймонд)
1:1 – 9 Смит (Клингберг, Селебрини)
1:2 – 21 Граф (Дикинсон, Ледди)
2:2 – 26 Комфер (Каспер)
3:2 – 44 Ларкин (ван Римсдайк, Рэймонд)
4:2 – 58 Каспер (Рэймонд)

Каролина – Флорида – 9:1 (1:0, 2:1, 6:0)

1:0 – 18 Элерс (Мартинук, Дж.Стаал)
1:1 – 21 Балинскис (Вилманис, Самоскевич)
2:1 – 33 Янковски (Райлли, Никишин)
3:1 – 36 Никишин (Элерс, Ахо)
4:1 – 44 Свечников (Ахо, Джарвис)
5:1 – 51 Элерс (Свечников, Джарвис)
6:1 – 51 Холл (Янковски, Станковен)
7:1 – 53 Элерс (Блэйк, Станковен)
8:1 – 58 Холл (Блэйк)
9:1 – 58 Робинсон (Янковски, Котканиеми)

Сент-Луис – Тампа-Бэй – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)

1:0 – 17 Нейборс (Фаулер, Кайру)
2:0 – 17 Бьюгстэд (Бучневич)
2:1 – 29 Кучеров (Рэддиш, Хэйгл)
2:2 – 31 Бьоркстранн (Рэддиш, Кучеров)

Колорадо – Нэшвилл – 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)

1:0 – 1 Нелсон (Ничушкин, Бернс)
1:1 – 1 О′Райлли (Форсберг)
1:2 – 7 О′Райлли (Форсберг, Евангелиста)
2:2 – 11 Нелсон (Малински, Мэнсон)
2:3 – 33 О′Райлли (Йоси, Евангелиста)
2:4 – 38 Бантинг (Стэмкос)
3:4 – 41 Нечас (Лехконен, Маккиннон)
3:5 – 55 Форсберг (Йоси, О′Райлли)
3:6 – 57 Стэмкос (Йоси)
3:7 – 57 МакКэррон

Лос-Анджелес – Анахайм – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:2)

1:0 – 1 Байфилд (Армия)
2:0 – 31 Армия (Ли)
2:1 – 32 Строум (Сеннеке, Лакомб)
2:2 – 34 Уош (Сеннеке, Труба)

