Кросби жёстко разнёс сборную Канады после провала в полуфинале ЧМ-2026

Накануне сборная Канады уступила Финляндии со счётом 2:4 в полуфинале чемпионата мира в Швейцарии, тем самым Канада продолжает серию невыхода в финал с 2023 года.

Форвард "кленовых листьев" Сидни Кросби прокомментировал поражение, напомним, что теперь канадцам предстоит сыграть с Норвегией за третье место.

"Думаю, мы все понимаем ситуацию. Надевать свитер сборной – это всегда особенный момент. Неважно, идет ли речь об игре группового этапа или матче за бронзу. Мы все разочарованы и хотели бы бороться за золото", - приводят слова Сидни Olympics.

Один из тех случаев, когда нужно нести ответственность – за ситуацию, в которую мы сами себя поставили. Я думаю, что при счёте 2:1 мы полностью контролировали игру. Но как только мы потеряли лидерство во втором периоде, они почувствовали себя очень комфортно и стали очень плотно играть в обороне. Это не лучший сценарий, когда пытаешься их обыграть. Но мы должны смириться с тем, что случилось, и показать себя с лучшей стороны в матче за третье место.

