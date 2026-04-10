Игрок сборной Канады сумел обойти Айзермана по очкам в роли капитана

Капитан Питтсбурга вышел на 2-е место в истории лиги.
Сегодня, 11:27       Автор: Валентина Чорноштан
Сидни Кросби / Getty Images

Сидни Кросби дважды отметился голевым пасом в игре против Нью-Джерси, тем самым набрал очки, которые вывели его в топ-3 статистики по очкам в роли капитана.

Теперь на счету 38-летнего канадца 74 (29+45) очка в 67 играх в текущем сезоне, а в статусе капитана у него 1539 (579+960) очков в 1259 матчах, по данным пресс-служба НХЛ.

Это является вторым результатом в истории НХЛ. Он обошёл Стива Айзермана, у которого в активе было 1537 (609+928) баллов в 1303 матчах.

Однако рекордсменом является другой канадец - Уэйн Гретцки. У него 1731 (514+1217) очко в 856 играх в роли капитана за Эдмонтон, Лос-Анджелес и Сент-Луис.

К слову, новое достижение покорилось и Конору Макдэвиду в регулярном сезоне.

