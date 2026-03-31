Капитан Питтсбурга вышел на 3-е место в истории НХЛ по играм с 2+ очками

Также вошел в топ-10 в историю лиги, сделавший 1100+ результативных передач.
Сегодня, 14:53       Автор: Валентина Чорноштан
Сидни Кросби / Getty Images
Капитан Питтсбурга в одной игре сумел отличиться двумя уникальными достижениями, сообщает пресс-служба НХЛ.

Сидни Кросби вышел в топ-3 по количеству игр с 2+ очками, в матче против Айлендерс он сделал два ассиста своим партнёрам по команде.

Теперь он занимает 3-е место по этой статистике, выше него только Уэйн Гретцки и Яромир Ягр, у которых в активе 824 и 540 игр соответственно.

За сезон у него 66 (28+38) очков в 62 матчах. Отметим, что в 514 из 1414 сыгранных матчей Кросби набирал не менее 2 очков, а за карьеру он имеет 1753 (653+1100) балла в 1414 играх. Помимо этого, канадец стал 8-м игроком в истории НХЛ, сделавшим более 1100 ассистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

