Люк Тардиф объявил о завершении срока на посту президента IIHF

Не будет переизбираться на пост главы Международной федерации хоккея.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Люк Тардиф / Getty Images
Люк Тардиф / Getty Images

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф покинет пост в октябре 2026 года, сообщает официальный сайт федерации.

По имеющейся информации, 73-летний функционер принял решение не выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах главы организации.

Напомним, что Тардиф возглавлял федерацию с сентября 2021 года, сменив в должности Рене Фазеля.

Добавим, что при нём было принято решение после начала войны в Украине отстранить сборные России и Белоруссии от турниров IIHF. Также Тардиф способствовал тому, что хоккейная сборная страны-агрессора пропустила Олимпиаду в Италии.

