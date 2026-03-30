Люк Тардиф объявил о завершении срока на посту президента IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф покинет пост в октябре 2026 года, сообщает официальный сайт федерации.

По имеющейся информации, 73-летний функционер принял решение не выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах главы организации.

Напомним, что Тардиф возглавлял федерацию с сентября 2021 года, сменив в должности Рене Фазеля.

Добавим, что при нём было принято решение после начала войны в Украине отстранить сборные России и Белоруссии от турниров IIHF. Также Тардиф способствовал тому, что хоккейная сборная страны-агрессора пропустила Олимпиаду в Италии.

