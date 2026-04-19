iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Капитан Питтсбурга прокомментировал стычки в первом раунде плей-офф НХЛ

Сидни Кросби - о первом матче с Филадельфией.
Сегодня, 13:32       Автор: Валентина Чорноштан
В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ между Питтсбургом и Филадельфией произошла крупная стычка.

Команды применили в общей сложности 81 силовой прием: у Питтсбурга - 41, у Филадельфии - 40. За это они получили 18 минут штрафа: 10 минут у Питтсбурга и 8 минут у Филадельфии.

Капитан Питтсбурга Сидни Кросби высказался об этом инциденте:

Это будет частью серии. Думаю, нам нужно держаться от этого подальше и верить, что когда они будут пытаться начать такие действия, их накажут удалениями. Я думаю, это то, что они хотят делать. Нам нужно держаться от этого подальше и надеяться, что они будут недисциплинированными.

К слову, Кросби также был удалён: сначала он получил 2 минуты штрафа за грубость против Джейми Драйсдейла, а позже ещё 2 минуты за удар клюшкой по Трэвису Сэнхайму.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сидни Кросби

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Чжао Синьтун успешно начал защиту титула
просмотров
Футбол сегодня: Забарный с ПСЖ против Лиона Яремчука, Миколенко - против Ливерпуля, Ман Сити - Арсенал
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Европа14:55
Юрген Клопп и Реал. СМИ раскрыли позицию специалиста
Европа14:27
Агент ветерана Барселоны обсудил его переход Ювентус
Европа13:55
Еще один гранд хочет подписать Бернардо Силву
НХЛ13:32
Капитан Питтсбурга прокомментировал стычки в первом раунде плей-офф НХЛ
Бокс12:59
Усик готов к трём последним боям. Что будет с трилогией против Фьюри?
Европа12:40
Экс-тренер Динамо прокомментировал возможность возглавить сборную
НБА12:06
Хьюстон потерял главную звезду в матче плей-офф
Европа11:51
Бавария лишилась своего главного форварда на длительное время
Европа11:26
Реал рассматривает возвращение тренера-рекордсмена Ла Лиги
Формула 110:52
Ферстаппен ответил на слухи о своём уходе из Формулы-1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK