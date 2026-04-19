Капитан Питтсбурга прокомментировал стычки в первом раунде плей-офф НХЛ

Сидни Кросби - о первом матче с Филадельфией.

В первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ между Питтсбургом и Филадельфией произошла крупная стычка.

Команды применили в общей сложности 81 силовой прием: у Питтсбурга - 41, у Филадельфии - 40. За это они получили 18 минут штрафа: 10 минут у Питтсбурга и 8 минут у Филадельфии.

Капитан Питтсбурга Сидни Кросби высказался об этом инциденте:

Это будет частью серии. Думаю, нам нужно держаться от этого подальше и верить, что когда они будут пытаться начать такие действия, их накажут удалениями. Я думаю, это то, что они хотят делать. Нам нужно держаться от этого подальше и надеяться, что они будут недисциплинированными.

К слову, Кросби также был удалён: сначала он получил 2 минуты штрафа за грубость против Джейми Драйсдейла, а позже ещё 2 минуты за удар клюшкой по Трэвису Сэнхайму.

