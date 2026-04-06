Кросби повторил достижение Дионна и Фрэнсиса

Является лучшим бомбардиром Пингвинс в этой регулярке.
Сегодня, 14:29       Автор: Валентина Чорноштан
Сидни Кросби / Getty Images
Сидни Кросби / Getty Images

Форвард сборной Канады и клуба Питтсбург Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром команды из штата Пенсильвания.

В ночь на 6 апреля прошёл матч НХЛ, в котором Питтсбург одолел Флориду со счётом 5:2. В игре отличился капитан команды.

Кросби отметился голом и двумя результативными передачами, доведя свой актив до 72 очков (29+43) в 66 матчах. Это его 16-й сезон в карьере с более чем 70 очками.

Теперь он сравнялся с Марселем Дионном и Роном Фрэнсисом, разделив третье место в истории лиги. Лидируют по этому показателю Горди Хоу (18 сезонов) и Уэйн Гретцки (17 сезонов).

Тем  временем Айлендерс сменили главного тренера.

