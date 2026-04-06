iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Айлендерс сменили главного тренера

Сменили тренера из-за проблем с обороной перед плей-офф.
Сегодня, 12:29       Автор: Валентина Чорноштан
Питера Дебура / Getty Images

Айлендерс уволил Патрика Руа, ведь руководство считает, что наставник недостаточно делает акцент на обороне.

Клуб из Лонг-Айленда назначил Питера Дебура вместо Руа, об этом сообщает ESPN. Напомним, что матчи плей-офф для Айлендерс начнутся через четыре игры.

Как передаёт источник, на Питера Дебура были нацелены другие клубы НХЛ, однако Нью-Йорк решил опередить события, прежде чем кто-нибудь другой попытался бы нанять канадца во время межсезонья.

В этом сезоне Айлендерс пропустил 229 голов в 78 матчах. В Восточной конференции меньше пропустили только Тампа (211) и Каролина (228).

К слову, аутсайдер НХЛ получает шанс выбрать игрока под первым номером драфта.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Айлендерс

Видео

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK