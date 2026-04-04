Аутсайдер НХЛ получает шанс выбрать игрока под первым номером драфта

Впервые за 54 года завершит сезон на последнем месте НХЛ.

Канадская команда Ванкувер Кэнакс занимает последнюю позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Для подопечных Адама Фута такой результат в НХЛ впервые за 54 года: в этом сезоне они набрали 52 очка в 75 играх.

Теперь, из-за последнего места, команда получит максимальные шансы на первый выбор в драфт-лотерее, пишет The Score.

Напомним, что с момента вступления в лигу в сезоне-1970/71 клуб ни разу не выбирал игроков под первым номером.

