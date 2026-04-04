Лидер Уорриорз вернется в состав перед плей-ин

Возвращается на паркет, сыграет с Хьюстоном в воскресенье.
4 апреля, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри вернётся на площадку, чтобы помочь команде в игре против Рокетс.

Напомним, что Карри пропустил 27 игр. В последний раз защитник выходил на площадку в конце января, после чего выбыл из-за травмы колена.

Отмечается, что Голден Стэйт гарантировал себе участие в плей-ин: они идут на 10-м месте с результатом 36-41, и возвращение Стефена значительно усилит состав.

В этом сезоне он принял участие в 39 матчах со средними показателями: 27,2 очка, 3,6 подбора, 4,8 передачи и 1,2 перехвата.

Тем временем  звезда Лейкерс пропустит остаток регулярного чемпионата.

