Звезда Лейкерс пропустит остаток регулярного чемпионата

Словенский разыгрывающий не сможет помочь команде в ближайшее время.

Лука Дончич не смог доиграть матч против Оклахомы, который прошёл в ночь на 3 апреля, из-за того, что получил травму задней поверхности бедра в третьей четверти.

После обследования МРТ стало известно, что у него растяжение задней мышцы бедра второй степени.

Отмечается, что восстановление после такой травмы занимает от 3 до 6 недель.

Los Angeles Lakers star Luka Doncic is out indefinitely due to a left hamstring injury, sources tell me and @mcten. He will miss the remainder of the regular season and his status is uncertain beyond that. pic.twitter.com/qQTVAfPpWB — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

Таким образом, разыгрывающий точно пропустит остаток регулярного чемпионата, а именно - постсезон.

