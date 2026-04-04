Звезда Лейкерс пропустит остаток регулярного чемпионата
Лука Дончич не смог доиграть матч против Оклахомы, который прошёл в ночь на 3 апреля, из-за того, что получил травму задней поверхности бедра в третьей четверти.
После обследования МРТ стало известно, что у него растяжение задней мышцы бедра второй степени.
Отмечается, что восстановление после такой травмы занимает от 3 до 6 недель.
Los Angeles Lakers star Luka Doncic is out indefinitely due to a left hamstring injury, sources tell me and @mcten. He will miss the remainder of the regular season and his status is uncertain beyond that. pic.twitter.com/qQTVAfPpWB— Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026
Таким образом, разыгрывающий точно пропустит остаток регулярного чемпионата, а именно - постсезон.
