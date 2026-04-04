Звезда Лейкерс пропустит остаток регулярного чемпионата

Словенский разыгрывающий не сможет помочь команде в ближайшее время.
4 апреля, 07:49       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images

Лука Дончич не смог доиграть матч против Оклахомы, который прошёл в ночь на 3 апреля, из-за того, что получил травму задней поверхности бедра в третьей четверти.

После обследования МРТ стало известно, что у него растяжение задней мышцы бедра второй степени.

Отмечается, что восстановление после такой травмы занимает от 3 до 6 недель.

Таким образом, разыгрывающий точно пропустит остаток регулярного чемпионата, а именно - постсезон.

К слову, защитник Портленда присоединился к Леброну и Карри по результативности в возрасте 35+.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

