ФИА может сократить дистанцию гонок в новом сезоне

Это необходимый шаг при смене баланса ДВС и гибрида.

В сезоне-2027 могут сократить дистанцию гонок, пишет AMuS.

Напомним, что на будущий сезон планируется изменить силовые установки. ФИА хочет сместить баланс в сторону ДВС и сделать 60 на 40, против 50 на 50 в текущей итерации.

Однако большинство мотористов выступило против. Такое изменение двигателя повлечет за собой необходимость пересобирать болиды, а команды предпочли бы развивать текущие концепции.

Во многом необходимое изменение конструкции связано с увеличенным расходом топлива при смене баланса, а потому ФИА придумала компромиссное решение.

В сезоне-2027 будет увеличено количество расхода топлива, что не вызовет необходимость смены конструкции болидов. А уже в сезоне-2028 перейти на новое соотношение, но в таком случае в будущем сезоне приедтся сократить дистанцию гонок.

