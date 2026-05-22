Завацкая снялась с квалификации Ролан Гарроса

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пропустит Ролан Гаррос.

Завацкая была единственной их трех украинок, кто пробился в финал квалификации.

Ее соперницей за выход на Ролан Гаррос стала итальянка Лучия Бронцетти. И в первом сете Завацкая одержала уверенную победу.

Во втором сете украинка должна была закрывать партию, но позволила сопернице отыграться и в конечном итоге забрать себе очко.

В третьем сете при счете 0:3 в пользу Бронцетти Завацкая решила сняться с матча из-за повреждения.

Напомним, что матчи основной сетки Ролан Гарроса стартуют 24 мая.

WTA. Ролан Гаррос. Квалификация, финал

Катарина Завацкая (Украина) —2:0 (6:3, 6:7(4), 0:3)

