Украинская теннисистка Завацкая празднует юбилейную победу на турнире W35

Украинская теннисистка Катарина Завацкая получила юбилейный 10-й трофей турниров уровня ITF в карьере.

В воскресенье, 26 октября, Катарина Завацкая одержала победу в финальном матче против теннисистки с российским паспортом Екатерины Рейнгольд. Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Для Катарины Завацкой матч с Екатериной Рейнгольд стал первым в карьере.

Благодаря победе над Рейнгольд Завацкая получила первый титул в своём втором финале в 2025 году. Кроме того, украинка выиграла свой 10-й юбилейный трофей одиночных турниров уровня ITF в карьере.

