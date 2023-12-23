Украинская теннисистка сообщила о помолвке с россиянином

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вскоре выйдет замуж за своего российского коллегу.

Девушка объявила о помолвке со своим парнем Аленом Авидзбой, с которым она встречается более 6 лет.

Завацкая и Авидзба обручились в конце ноября этого года. Случилось это во время их совместного отдыха на Мальдивах.

Отметим, что после полномасштабного вторжения рф на территорию Украины Авидзба долгое время никак не высказывался и лишь в конце мая 2022 года написал пост в стиле "за мир во всем мире".

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