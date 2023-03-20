Катарина Завацкая: результаты матчей
Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.
Во втором раунде квалификации турнира ITF W40 в Мариборе украинка переиграла представительницу страны-оккупанта Екатерину Яшину
Результаты Катарины Завацкой в 2023 году
Марибор, Словения
Катарина Завацкая - Екатерина Яшина (россия) - 6:0, 6:2
Индиан-Уэллс, США
Катарина Завацкая - Ева Лис (Германия) - 2:6, 6:7
Биография и статистика Катарины Завацкой
Теннисистка родилась в Луцке 5 февраля 2000 года и начала свою професиональную карьеру в 2015 году.
На Турнирах Большого шлема лучший результат Катарины первый раунд основной сетки на Ролан Гаррос и US Open
Лучшие результаты на ТБШ
- Australian Open - не квалифицировалась в основную сетку
- Ролан Гаррос - 1-й раунд (2020, 2021)
- Уимблдон - не квалифицировалась в основную сетку
- US Open - 1-й раунд (2020)
Спортсменка, рост которой составляет 173 см за свою карьеру заработала 734 тысячи долларов призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 103-й позиции.