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Катарина Завацкая: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Катарины Завацкой.
Сегодня, 19:42
Катарина Завацкая / Getty Images
Катарина Завацкая / Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая продолжает представлять нашу страну на международной теннисной арене.

Во втором раунде квалификации турнира ITF W40 в Мариборе украинка переиграла представительницу страны-оккупанта Екатерину Яшину

Результаты Катарины Завацкой в 2023 году

Марибор, Словения

Катарина Завацкая - Екатерина Яшина (россия) - 6:0, 6:2

Индиан-Уэллс, США

Катарина Завацкая - Ева Лис (Германия) - 2:6, 6:7

 

Биография и статистика Катарины Завацкой

Теннисистка родилась в Луцке 5 февраля 2000 года и начала свою професиональную карьеру в 2015 году.

На Турнирах Большого шлема лучший результат Катарины первый раунд основной сетки на Ролан Гаррос и US Open

Лучшие результаты на ТБШ

  • Australian Open - не квалифицировалась в основную сетку
  • Ролан Гаррос - 1-й раунд (2020, 2021)
  • Уимблдон - не квалифицировалась в основную сетку
  • US Open - 1-й раунд (2020)

Спортсменка, рост которой составляет 173 см за свою карьеру заработала 734 тысячи долларов призовых. В рейтинге WTA не поднималась выше 103-й позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина WTA Катарина Завацкая

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