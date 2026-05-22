Подольски решил завершить карьеру

Чемпион мира проведет свой последний матч.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Лукас Подольски / Getty Images

Лукас Подольски решил завершить профессиональную карьеру.

40-летний нападающий проведет свой последний матч в 34-м туре лиги Польши против Радомяка.

Напомним, что за свою карьеру немец выступал за Кельн, Баварию, Арсенал, Интер, Галатасарай и даже успел заглянуть в Виссел Кобе.

Также на счету Подольски провел 130 матчей за сборную Германии, отличившись 39 голами и титул чемпиона мира.

Ранее также сообщалось, что другой ветеран решил не заканчивать карьеру.

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Подольски решил завершить карьеру
