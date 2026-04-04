Стародубцева впервые вышла в полуфинал

В живом рейтинге она поднялась на 62-ю строчку.

В ночь на 4 апреля украинка Юлия Стародубцева смогла переиграть американку Маккартни Кесслер в рамках четвертьфинала турнира WTA 500 в Чарльстоне.

Матч длился 1 час 36 минут. За игру украинская теннисистка допустила одну двойную ошибку, реализовала четыре брейк-поинта из шести и не совершила ни одного эйса.

Добавим, что Юлия впервые вышла в полуфинал на уровне тура. Также она теперь стала 19-й украинской теннисисткой, достигшей полуфинала на турнире WTA.

WTA 500 Чарльстон. 1/4 финала

Маккартни Кесслер – Юлия Стародубцева – 4:6, 4:6

В 1/2 финала Стародубцева встретится с Мэдисон Киз.

