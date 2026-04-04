Агент Энцо Фернандеса высказался касательно отстранение его клиента
Лидера команды отстранили перед решающими матчами.
Накануне главный тренер Челси Лиам Росеньор сообщил, что их игрок Энцо Фернандес отстранён на два матча из-за своих высказываний.
Агент аргентинца для The Athletic поделился своими мыслями касательно наказания своего клиента. Напомним, что Энцо раскритиковал увольнение Энцо Марески и сообщил, что хотел бы жить в Мадриде.
Наказание нам непонятно, потому что он не назвал ни одного клуба, не сказал, что хочет уйти из Челси — до этого далеко.
Он только упомянул Мадрид как город, поскольку его спросили, в каком европейском городе он хотел бы жить в будущем. И он выбрал Мадрид из-за языка, схожести с Буэнос-Айресом и потому, что это логично это естественный ответ для аргентинца.
Наказание совершенно несправедливое. Отстранить футболиста на два матча, тем более критически важных для Челси, поскольку на кону путёвка в Лигу чемпионов... При этом Энцо один из самых важных игроков команды.
К слову, Барселона пытается договориться с Кристенсеном, но игрок не спешит отвечать.
