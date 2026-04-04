iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Агент Энцо Фернандеса высказался касательно отстранение его клиента

Лидера команды отстранили перед решающими матчами.
4 апреля, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images
Накануне главный тренер Челси Лиам Росеньор сообщил, что их игрок Энцо Фернандес отстранён на два матча из-за своих высказываний.

Агент аргентинца для The Athletic поделился своими мыслями касательно наказания своего клиента. Напомним, что Энцо раскритиковал увольнение Энцо Марески и сообщил, что хотел бы жить в Мадриде.

Наказание нам непонятно, потому что он не назвал ни одного клуба, не сказал, что хочет уйти из Челси — до этого далеко.
Он только упомянул Мадрид как город, поскольку его спросили, в каком европейском городе он хотел бы жить в будущем. И он выбрал Мадрид из-за языка, схожести с Буэнос-Айресом и потому, что это логично это естественный ответ для аргентинца.

Наказание совершенно несправедливое. Отстранить футболиста на два матча, тем более критически важных для Челси, поскольку на кону путёвка в Лигу чемпионов... При этом Энцо один из самых важных игроков команды.

К слову, Барселона пытается договориться с Кристенсеном, но игрок не спешит отвечать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси энцо фернандес

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера, Интер - Рома, Монако - Марсель
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK