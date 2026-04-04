Агент Энцо Фернандеса высказался касательно отстранение его клиента

Накануне главный тренер Челси Лиам Росеньор сообщил, что их игрок Энцо Фернандес отстранён на два матча из-за своих высказываний.

Агент аргентинца для The Athletic поделился своими мыслями касательно наказания своего клиента. Напомним, что Энцо раскритиковал увольнение Энцо Марески и сообщил, что хотел бы жить в Мадриде.

Наказание нам непонятно, потому что он не назвал ни одного клуба, не сказал, что хочет уйти из Челси — до этого далеко.

Он только упомянул Мадрид как город, поскольку его спросили, в каком европейском городе он хотел бы жить в будущем. И он выбрал Мадрид из-за языка, схожести с Буэнос-Айресом и потому, что это логично это естественный ответ для аргентинца.

Наказание совершенно несправедливое. Отстранить футболиста на два матча, тем более критически важных для Челси, поскольку на кону путёвка в Лигу чемпионов... При этом Энцо один из самых важных игроков команды.

