Барселона пытается договориться с Кристенсеном

Но пока безрезультатно, игрок не спешит отвечать.

Внутри Барселоны приняли решение сохранить Андреаса Кристенсена, пишет Marca.

У датского защитника заканчивается контракт с командой этим летом, и каталонский клуб хочет продлить его, однако на новых условиях.

Отмечается, что команда предложила новый контракт на два года с зарплатой почти вдвое меньше нынешней. Также в новом договоре будет пункт о том, что выплаты будут зависеть от выступлений защитника и количества сыгранных матчей.

На текущий момент представители Кристенсена ничего не ответили на новое предложение от Барселоны. Добавим, что Кристенсен не принимает и не отклоняет предложение.

Тем временем Бавария намерена начать переговоры с Кейном.

