Ливерпуль презентовал форму на следующий сезон
Ливерпуль презентовал домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2026/27.
Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, на создание обновленной экипировки от технического партнера компании adidas вдохновил дизайн формы сезона-1989/90, в котором команда завоевала рекордный на тот момент для Англии 18-й чемпионский титул.
Читай также: Ливерпуль разочарован в Хаби Алонсо
На домашних футболках присутствуют динамические геометрические узоры на традиционном красном цвете команды.
an icon reimagined. ❤️— Liverpool FC (@LFC) May 19, 2026
introducing the Liverpool FC home kit 26/27.
"Сочетая прошлое и настоящее, новая домашняя форма чтит одну из самых известных эпох в истории клуба, переосмысливая памятный дизайн для нового поколения. Глубоко-красная основа подчеркивается современной графикой, которая восходит к визуальному языку оригинала конца 80-х, в то же время обеспечивая более четкое и современное исполнение", - говорится в заявлении клуба.
Thoughts on our new kit, Reds? 💭— Liverpool FC (@LFC) May 19, 2026
Ранее сообщалось, что Ливерпуль готов выложить 170 миллионов евро за звезду Баварии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!