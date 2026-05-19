Ливерпуль презентовал форму на следующий сезон

"Красные" показали обновленную основную экипировку.
Сегодня, 12:55       Автор: Игорь Мищук
Ливерпуль представил новую форму / Liverpool FC

Ливерпуль презентовал домашний комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне-2026/27.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, на создание обновленной экипировки от технического партнера компании adidas вдохновил дизайн формы сезона-1989/90, в котором команда завоевала рекордный на тот момент для Англии 18-й чемпионский титул.

На домашних футболках присутствуют динамические геометрические узоры на традиционном красном цвете команды.

"Сочетая прошлое и настоящее, новая домашняя форма чтит одну из самых известных эпох в истории клуба, переосмысливая памятный дизайн для нового поколения. Глубоко-красная основа подчеркивается современной графикой, которая восходит к визуальному языку оригинала конца 80-х, в то же время обеспечивая более четкое и современное исполнение", - говорится в заявлении клуба.

