iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи готовится попрощаться с тренером после этого сезона

Антонио Конте собирается расторгнуть контракт с неаполитанским клубом.
Сегодня, 11:42       Автор: Игорь Мищук
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Главный тренер Наполи Антонио Конте покинет занимаемую должность после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает Sky Sport Italia, партенопейцы и 56-летний специалист прекратят сотрудничество по взаимному согласию. Контракт между сторонами рассчитан еще на один год, однако клубу будет сложно его продлить на текущих финансовых условиях, учитывая желание самого тренера уйти.

Читай также: Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока

По информации источника, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис уже общался с нынешним наставником Лацио Маурицио Сарри по поводу его возможного возвращения на пост тренера неаполитанцев.

Что же касается Конте, то не исключается, что ему предложат во второй раз возглавить сборную Италии.

Напомним, что Конте работает с Наполи с лета 2024 года и в прошлом сезоне привел команду к чемпионству, а также завоевал Суперкубок Италии.

За тур до финиша нынешнего чемпионата неаполитанцы с 73 баллами занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А с отставанием от уже чемпионского Интера в 13 очков.

Ранее сообщалось, что Наполи прекратит сотрудничество со скандальным нападаючим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Антонио Конте

Статьи по теме

Наполи прекратит сотрудничество со скандальным нападающим Наполи прекратит сотрудничество со скандальным нападающим
Наполи легко разгромил аутсайдера чемпионата Наполи легко разгромил аутсайдера чемпионата
Звездный нападающий вернулся в расположение Наполи после побега Звездный нападающий вернулся в расположение Наполи после побега
Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Борнмут - Манчестер Сити и Челси - Тоттенхэм в АПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Бокс15:02
Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри
Европа14:38
"Не был и не может быть хорошим": Трубин критически оценил сезон для Бенфики
Украина14:00
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Пономаренко и Будкивский сохраняют двоевластие на вершине, Мендоза приблизился
Украина13:45
Таблица УПЛ: Динамо подтянулось к тройке призеров перед заключительным туром
Бокс13:29
"Совсем не простой соперник": Директор команды Усика оценил Верховена
Европа12:55
Ливерпуль презентовал форму на следующий сезон
Бокс12:20
Бокс: расписание боев
Бокс12:14
"Я вернусь": Чухаджян подвел итоги поражению от Донована
Европа11:42
Наполи готовится попрощаться с тренером после этого сезона
Бокс10:59
Фьюри подтвердил намерение устроить промежуточный бой перед Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK