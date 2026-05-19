Наполи готовится попрощаться с тренером после этого сезона

Главный тренер Наполи Антонио Конте покинет занимаемую должность после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает Sky Sport Italia, партенопейцы и 56-летний специалист прекратят сотрудничество по взаимному согласию. Контракт между сторонами рассчитан еще на один год, однако клубу будет сложно его продлить на текущих финансовых условиях, учитывая желание самого тренера уйти.

По информации источника, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис уже общался с нынешним наставником Лацио Маурицио Сарри по поводу его возможного возвращения на пост тренера неаполитанцев.

Что же касается Конте, то не исключается, что ему предложат во второй раз возглавить сборную Италии.

Напомним, что Конте работает с Наполи с лета 2024 года и в прошлом сезоне привел команду к чемпионству, а также завоевал Суперкубок Италии.

За тур до финиша нынешнего чемпионата неаполитанцы с 73 баллами занимают вторую строчку в турнирной таблице Серии А с отставанием от уже чемпионского Интера в 13 очков.

