Звездный нападающий вернулся в расположение Наполи после побега
Нападающий Наполи Ромелу Лукаку вернулся в Италию после того, как самовольно покинул расположение клуба около месяца назад.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 32-летний бельгийский форвард уже прибыл в Неаполь и выразил готовность приступить к тренировочному процессу в общей группе.
Читай также: Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио
Впрочем, в ближайшее время должна состояться встреча футболиста с руководством Наполи и главным тренером Антонио Конте, по итогам которой наставник партенопейцев и президент клуба Аурелио Де Лаурентис примут решение, будет ли игрок допущен к работе с командой.
Ранее Лукаку во время мартовского международного перерыва покинул расположение сборной Бельгии, чтобы сосредоточиться на восстановлении физической формы. Однако вместо возвращения в Италию игрок принял решение остаться в Бельгии и работать индивидуально под руководством личного тренера, что не было согласовано с клубом.
Наполи потребовал от нападающего вернуться к 31 марта, однако, когда игрок проигнорировал призыв, в клубе объявили, что к нему будут применены дисциплинарные санкции и будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что Лукаку пропустил значительную часть текущего сезона из-за травмы и вернулся на поле только в конце января. За это время нападающий успел принять участие в семи матчах Наполи, отличившись одним голом.
