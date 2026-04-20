Звездный нападающий вернулся в расположение Наполи после побега

Решение о допуске Ромелу Лукаку к работе с командой примут тренер и президент клуба.

Нападающий Наполи Ромелу Лукаку вернулся в Италию после того, как самовольно покинул расположение клуба около месяца назад.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 32-летний бельгийский форвард уже прибыл в Неаполь и выразил готовность приступить к тренировочному процессу в общей группе.

Впрочем, в ближайшее время должна состояться встреча футболиста с руководством Наполи и главным тренером Антонио Конте, по итогам которой наставник партенопейцев и президент клуба Аурелио Де Лаурентис примут решение, будет ли игрок допущен к работе с командой.

Ранее Лукаку во время мартовского международного перерыва покинул расположение сборной Бельгии, чтобы сосредоточиться на восстановлении физической формы. Однако вместо возвращения в Италию игрок принял решение остаться в Бельгии и работать индивидуально под руководством личного тренера, что не было согласовано с клубом.

Наполи потребовал от нападающего вернуться к 31 марта, однако, когда игрок проигнорировал призыв, в клубе объявили, что к нему будут применены дисциплинарные санкции и будет рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что Лукаку пропустил значительную часть текущего сезона из-за травмы и вернулся на поле только в конце января. За это время нападающий успел принять участие в семи матчах Наполи, отличившись одним голом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!