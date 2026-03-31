Звезде Наполи грозят дисциплинарные санкции со стороны клуба

Ромелу Лукаку могут отстранить от работы с командой.

Наполи сообщил, что нападающий Ромелу Лукаку не откликнулся на призыв вернуться к тренировочному процессу в клубе.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте партенопейцев.

Читай также: Наполи может отправить своего нападающего в дубль

Неаполитанцы отметили, что 32-летний футболист проигнорировал требование вернуться в Италию и соответственно сегодняшнюю тренировку, из-за чего клуб оставляет за собой право применить к игроку дисциплинарные санкции.

Также в заявлении говорится, что в вскоре клуб примет решение о возможности дальнейшей работы бельгийца с командой.

Ранее Лукаку покинул расположение бельгийской сборной во время мартовского международного перерыва, чтобы сосредоточиться на восстановлении физической формы. Игрок не вернулся в Италию, приняв решение тренироваться индивидуально в Бельгии под руководством личного тренера, что не было согласовано с клубом.

Напомним, что Лукаку пропустил значительную часть нынешнего сезона из-за травмы и вернулся на поле только в конце января. За это время нападающий успел принять участие в семи матчах Наполи, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что лидер Наполи определился со своим будущим.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!