Наполи может отправить своего нападающего в дубль

Форвард Наполи Ромелу Лукаку может быть исключен из состава первой команды, пишет AreaNapoli.

На текущий момент бельгиец восстановился после травмы, но остается на родине. Лукаку ни вернулся в Неаполь, ни полетел со сборной в США.

Ранее итальянский клуб уже оштрафовал форварда за нежелание возвращаться к тренировкам, а теперь же выставил окончательный ультиматум.

Либо Лукаку вернется в клубное расположение до 31 марта, либо будет исключен из состава первой команды.

В текущем сезоне форвард уже пропустил 29 матчей, а провел лишь семь.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Аргентины пропустит мундиаль.

