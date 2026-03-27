iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи может отправить своего нападающего в дубль

Ромелу Лукаку отказывается возвращаться к тренировкам.
Сегодня, 19:27       Автор: Андрей Безуглый
Ромелу Лукаку / Getty Images

Форвард Наполи Ромелу Лукаку может быть исключен из состава первой команды, пишет AreaNapoli.

На текущий момент бельгиец восстановился после травмы, но остается на родине. Лукаку ни вернулся в Неаполь, ни полетел со сборной в США.

Ранее итальянский клуб уже оштрафовал форварда за нежелание возвращаться к тренировкам, а теперь же выставил окончательный ультиматум.

Либо Лукаку вернется в клубное расположение до 31 марта, либо будет исключен из состава первой команды.

В текущем сезоне форвард уже пропустил 29 матчей, а провел лишь семь.

Ранее также сообщалось, что форвард сборной Аргентины пропустит мундиаль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: поединок молодежной сборной Украины, товарищеские матчи Англии, Германии, Испании
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров

Последние новости

Европа20:42
Атлетико определился с заменами Гризманну
Европа19:55
Атлетико определился, кто будет тренировать клуб в следующем сезоне
Европа19:27
Наполи может отправить своего нападающего в дубль
Европа18:55
Тоттенхэм нашел нового временного специалиста
Формула 118:15
Руководитель Ред Булл признал отставание команды
Другие страны17:50
Месси получил уникальное для спорта достижение
Шахматы17:14
CAS частично удовлетворил апелляцию Украины против федерации шахмат рф
Европа16:45
Ключевой кандидат для Манчестер Юнайтед не перейдет в английский клуб
Европа16:20
78-летний Ходжсон вернулся к тренерской работе
Бокс15:58
Уайт отреагировал на слухи о возможном реванше с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK