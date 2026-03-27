Аргентинский форвард получил тяжелую травму и не поможет сборной на ЧМ-2026

Лидер бомбардирской гонки Лиги 1 порвал крестообразную связку колена.
Сегодня, 14:41       Автор: Игорь Мищук
Хоакин Паничелли / Getty Images

Нападающий Страсбура и сборной Аргентины Хоакин Паничелли  выбыл на длительный срок из-за травмы.

Ранее 23-летний футболист был вызван в национальную команду на предстоящие товарищеские матчи с Мавританией и Замбией, однако получил тяжелое повреждение на тренировке.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, аргентинскому форварду диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, из-за чего он не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира-2026.

Отметим, что на данный момент Паничелли с 16 забитыми мячами является лидером бомбардирской гонки французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Паничелли входит в сферу интересов мадридского Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
