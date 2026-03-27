Аргентинский форвард получил тяжелую травму и не поможет сборной на ЧМ-2026

Нападающий Страсбура и сборной Аргентины Хоакин Паничелли выбыл на длительный срок из-за травмы.

Ранее 23-летний футболист был вызван в национальную команду на предстоящие товарищеские матчи с Мавританией и Замбией, однако получил тяжелое повреждение на тренировке.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, аргентинскому форварду диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, из-за чего он не сможет помочь своей сборной на чемпионате мира-2026.

Отметим, что на данный момент Паничелли с 16 забитыми мячами является лидером бомбардирской гонки французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Паничелли входит в сферу интересов мадридского Атлетико.

