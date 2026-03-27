Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026
В ночь на пятницу, 27 марта, состоялись полуфинальные матчи межконтинентального плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.
Сборная Боливии в своем поединке одержала волевую победу со счетом 2:1 над Суринамом.
Боливия - Суринам 2:1
Голы: Паньягуа, 72, Мигель Терсерос, 79 (пен.) - ван Гелдерен, 48
Сборной Ямайки хватило одного гола, чтобы взять верх в противостоянии с Новой Каледонией.
Новая Каледония - Ямайка 0:1
Гол: Кадамартери, 18
В финале плей-офф Боливия встретится с Ираком, а Ямайка разыграет путевку на чемпионат мира с ДР Конго.
ЧМ-2026, квалификация
Межконтинентальный плей-офф, финалы
- Ирак - Боливия
- ДР Конго - Ямайка
Оба матча состоятся 31 марта.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!