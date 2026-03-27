Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026

Команды поборются с Ираком и ДР Конго за места в финальной части турнира.
Сегодня, 09:35       Автор: Игорь Мищук
Сборная Боливии / Getty Images
Сборная Боливии / Getty Images

В ночь на пятницу, 27 марта, состоялись полуфинальные матчи межконтинентального плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Сборная Боливии в своем поединке одержала волевую победу со счетом 2:1 над Суринамом.

Боливия - Суринам 2:1

Голы: Паньягуа, 72, Мигель Терсерос, 79 (пен.) - ван Гелдерен, 48

Сборной Ямайки хватило одного гола, чтобы взять верх в противостоянии с Новой Каледонией.

Новая Каледония - Ямайка 0:1

Гол: Кадамартери, 18

В финале плей-офф Боливия встретится с Ираком, а Ямайка разыграет путевку на чемпионат мира с ДР Конго.

ЧМ-2026, квалификация
Межконтинентальный плей-офф, финалы

  • Ирак - Боливия
  • ДР Конго - Ямайка

Оба матча состоятся 31 марта.

Напомним, также определились все финальные пары европейского плей-офф отбора на ЧМ-2026.

