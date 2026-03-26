Хет-трик Дьокереша похоронил надежды Украины на ЧМ-2026

В четверг, 26 марта, сборные Украины и Швеции встретились в рамках квалификации ЧМ-2026.

Какой бы план не был у Сергея Реброва на игру, но Швеция быстро его сломала, забив уже на шестой минуте. Остаток тайма Украина изо всех сил старалась отыграться, но соперник надежно играл в защите.

Второй тайм стартовал снова с быстрого гола, Дьокереш уверенно переиграл Трубина ударом в нижний угол. "Сине-желтые" старались играть первым номером, однако в атаке мало что получилась.

А окончательно старания своей команды обнулил Трубин, который привез пенальти в собственные ворота. Виктор Дьокереш оформил хет-трик.

На последних минутах дебютировавший за первую команду Пономаренко забил гол престижа, и на этом мундиаль для сборной Украины завершился.

Квалификация ЧМ-2026

Украина - Швеция 1:3

Голы: Пономаренко, 90+1 - Дьокереш, 6, 51, (пенальти), 72

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Бондарь, Миколенко — Калюжный (Гуцуляк, 60), Ярмолюк (Шапаренко, 85) — Цыганков, Судаков (Пономаренко, 77), Зубков (Очеретько, 60) — Ванат (Яремчук 60)

Швеция: Нордфельдт – Гин (Старфельт 37), Лагербильке, Линделоф – Юханссон, Аяри (Бергвалль 77), Карлстрем – Гудмундссон (Свенссон 77) – Эланга (Сванберг 90+4), Нюгрен – Дьокереш

