Определились все финальные пары европейского плей-офф отбора на ЧМ-2026

Восемь сборных разыграют четыре путевки на мировое первенство.
Сегодня, 08:55       Автор: Игорь Мищук
Италия сыграет в финале плей-офф отбора / Getty Images

Сформировались все финальные пары европейского плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, по итогам которого определятся еще четыре участника турнира.

В решающем поединке Пути А Босния и Герцеговина будет противостоять Италии.

По пути B, где участвовала сборная Украины, в финал вышла Швеция, одолев "сине-желтых" в полуфинале со счетом 3:1. Теперь шведы встретятся с Польшей.

Читай также: Хет-трик Дьокереша похоронил надежды Украины на ЧМ-2026

За место на чемпионате мира между собой поборются Косово и Турция, а еще одну путевку в финальную часть турнира разыграют Чехия и Дания.

ЧМ-2026, квалификация
Европейский плей-офф, финалы

  • Путь A: Босния и Герцеговина - Италия
  • Путь B: Швеция - Польша
  • Путь C: Косово - Турция
  • Путь D: Чехия - Дания

Все матчи состоятся во вторник, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с результатами матчей квалификации ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом Пономаренко дебютировал за сборную Украины и отличился голом
Названа причина отсутствия новичка сборной Украины в заявке на матч со Швецией Названа причина отсутствия новичка сборной Украины в заявке на матч со Швецией
Украина и Швеция назвали составы на матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина и Швеция назвали составы на матч плей-офф отбора ЧМ-2026

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

