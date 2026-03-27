Определились все финальные пары европейского плей-офф отбора на ЧМ-2026

Восемь сборных разыграют четыре путевки на мировое первенство.

Сформировались все финальные пары европейского плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, по итогам которого определятся еще четыре участника турнира.

В решающем поединке Пути А Босния и Герцеговина будет противостоять Италии.

По пути B, где участвовала сборная Украины, в финал вышла Швеция, одолев "сине-желтых" в полуфинале со счетом 3:1. Теперь шведы встретятся с Польшей.

За место на чемпионате мира между собой поборются Косово и Турция, а еще одну путевку в финальную часть турнира разыграют Чехия и Дания.

ЧМ-2026, квалификация

Европейский плей-офф, финалы

Путь A : Босния и Герцеговина - Италия

: Босния и Герцеговина - Италия Путь B : Швеция - Польша

: Швеция - Польша Путь C : Косово - Турция

: Косово - Турция Путь D: Чехия - Дания

Все матчи состоятся во вторник, 31 марта, в 21:45 по киевскому времени.

